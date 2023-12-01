01 декабря 2023, 17:49
Омбудсмен Фаевская приняла участие в координационном совете при подмосковном Минюсте
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская приняла участие в координационном совете при управлении Министерства юстиции России по Московской области. Встреча состоялась в Доме регионального правительства.
Участники обсудили взаимодействие управления с правительством, прокуратурой, правоохранителями, контролирующими органами, городскими округами. Акцент сделали на принудительном исполнении взысканий по алиментам и долгам.
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