Подмосковье 01 декабря 2023, 17:49 Омбудсмен Фаевская приняла участие в координационном совете при подмосковном Минюсте Пресс-служба Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская приняла участие в координационном совете при управлении Министерства юстиции России по Московской области. Встреча состоялась в Доме регионального правительства.

Участники обсудили взаимодействие управления с правительством, прокуратурой, правоохранителями, контролирующими органами, городскими округами. Акцент сделали на принудительном исполнении взысканий по алиментам и долгам.

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