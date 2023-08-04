Подмосковье 04 августа 2023, 15:05 Омбудсмен Фаевская и Управление Верховного комиссара ООН проверили пункт размещения беженцев в Клину Фотограф Кирьянов Данила

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения беженцев в Клину. Сейчас там проживают свыше 200 детей.

Ирина Фаевская посетила пункт вместе с представителями уполномоченного по правам человека в России и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас переселенцы находятся в Клину, в ПВР «Звонкие голоса».

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«Мы с коллегами регулярно посещаем пункты временного размещения, чтобы люди чувствовали заботу и знали, что они в любой момент могут обратиться за помощью или советом. Сегодня мы еще пообщались с детьми, которые сейчас здесь проживают. Ребята ведут активный образ жизни, посещают музеи, для них организованы различные мастер-классы», — сказала она.

Переселенцы пообщались с омбудсменом и сообщили, что довольны условиями проживания и качеством медицинской и психологической помощи. В новом году все дети, которые сейчас находятся в пункте, пойдут в детские сады и школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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