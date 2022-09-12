Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 73 года | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 73 года

Читать 360tv в

В понедельник,12 сентября, отмечает свой день рождения прославленная советская спортсменка, фигуристка, которая ни разу не проиграла в международных соревнованиях — Ирина Роднина. Она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, десять раз выигрывала чемпионаты мира, потом стала российским государственным и общественным деятелем и депутатом Государственной думы.

Ирина Роднина занималась спортом высших достижений на протяжении 36 лет своей жизни. Она смогла принести большую популярность российской школе фигурного катания, прославить ее на весь мир. После того, как она окончила свою спортивную карьеру, она занялась работой тренера и преподавателя, а также активной общественной деятельностью.

Реклама

С 2006 года Ирина Роднина возглавляет общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». Это одна из самых крупных федераций в России, только в одном Подмосковье под ее эгидой действует 39 ледовых катков. За время работы Ирины Константиновны улучшилось представительство спортсменов Подмосковья в сборной России, было заслужено право представлять страну на чемпионате мира среди юниоров в 2019 году.

Реклама

При участии Ирины Родниной в Подмосковье продолжается активное развитие массового спорта. Например, количество коллективов, которые занимаются спортивным балетом на льду, возросло в три раза. Проходит многоэтапный фестиваль, в который включены массовые танцы и спортивный балет на льду.

Кроме того, проводится работа и по социальным объектам — дети обучаются фигурному катанию, приходя на занятия из детских домов. Специалисты работают с людьми пожилого возраста, проводят семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду.

Ирина Роднина имеет звание почетного гражданина Московской области от 2019 года.

0 0 0 0 0 0