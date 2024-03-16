Подмосковье 16 марта 2024, 18:09 Олимпийский чемпион Виктор Шалимов проголосовал на президентских выборах в Мытищах

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Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов проголосовал на выборах президента. Для этого он лично посетил избирательный участок в Мытищах.

Почетный гражданин городского округа Мытищи подчеркнул, что во время этих выборов решается судьба всей России. Отдельное внимание он обратил на важность того, чтобы каждый гражданин отдал свой голос.

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«Отдавать свой голос на выборах — это важно. Решается судьба страны. Я голосую за будущее нашей родины, чтобы все было хорошо», — заявил чемпион Олимпийских игр.

Ранее известный российских боксер Александр Поветкин проголосовал на выборах президента страны. Он призвал каждого гражданина найти время, чтобы принять участие в столь важном событии.

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