14 ноября 2022, 14:16
Олимпийский чемпион стал амбассадором «Беговой лиги Подмосковья»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков стал амбассадором «Беговой лиги Подмосковья». Участники проекта могут превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на подарки и бонусы.
«Чем больше людей вовлекаются в подобные инициативы, тем больше позитивного настроения и здорового духа вокруг нас», — отметил спортсмен.
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За тренировочные километры участники могут получить подарки, стартовые слоты серии забегов и участвовать в розыгрышах. В первом сезоне пройдет пять забегов, четыре из которых уже состоялись в Сергиевом Посаде, Пушкине, Волоколамске и Клину. Завершающий проведут в Одинцове 19 ноября.
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Участниками проекта уже стали свыше девяти тысяч человек. Они преодолели более 2,1 миллиона километров.
«Всем настоящим и будущим участникам Беговой лиги Подмосковья желаю выработать эту полезную привычку — „Ни дня без спорта!“ И хотя бы 10-15 минут в день уделять своему здоровью», — сказал чемпион.
Узнать подробнее о проекте можно на официальном сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Спортсмены
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