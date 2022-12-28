Подмосковье 28 декабря 2022, 16:23 Олимпийский чемпион поддержал акцию волонтеров Подмосковья «Доброе дело»

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Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный поддержал акцию волонтеров Московской области «Доброе дело». В рамках мероприятия неравнодушные жители собирают средства для военнослужащих, добровольцев и их семей из Подмосковья.

Расчетный счет для благотворительных взносов в поддержку бойцов активисты открыли 9 октября. Для того, чтобы поддержать солдат, нужно зайти на сайт и перейти в раздел «Поддержать защитников». Затем пользователей попросят ввести все данные и перевести любую комфортную сумму. Кроме того, все желающие могут настроить регулярные ежемесячные взносы, которые можно приостановить в любой момент.

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«Сегодня то время, когда мы все должны объединиться и стать единым целым. Волонтеры Подмосковья делают очень важное и доброе дело, хочу поблагодарить их за это, и, конечно, призываю всех присоединяться, помогать нашим ребятам, нашим военнослужащим, которые нуждаются в нашей с вами помощи», — отметил Никита Нагорный.

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На собранные средства волонтеры закупят необходимые товары для бойцов и доставят их на передовую, а также в места прохождения службы и военные госпитали. Активисты также поддерживают семьи мобилизованных в Центрах помощи. Волонтеры уже отработали более 13,5 тысячи обращений.

В декабре текущего года губернатор Андрей Воробьев вручил героям СВО из Подмосковья государственные награды. Он также встретился с их семьями и поблагодарил бойцов за достойное исполнение долга.

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