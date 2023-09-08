Подмосковье 08 сентября 2023, 13:57 Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов проголосовал в Ленинском округе

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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов проголосовал на избирательном участке № 1265 в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском округе. Местные жители сделали со спортсменом фотографии.

«Сегодня так совпало, что между тренировками получилось приехать проголосовать. Голосование — выбор каждого человека. И это позволяет определить то, чего хочет большинство людей», — заявил Рылов.

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По данным на 12:08 по московскому времени, в Подмосковье в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие 213 180 человек — 47,88% избирателей. Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 избиратель.

К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.

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