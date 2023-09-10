Подмосковье 10 сентября 2023, 17:41 Олимпийский чемпион по гребле Юрий Малышев проголосовал в Химках Валентина Максимова

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Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион по академической гребле в 1972 году Юрий Малышев проголосовал на выборах в Подмосковье. Он пришел на избирательный участок в молодежном центре «Восход» в Химках.

«Чем больше придет избирателей на выборы и выразит доверие к кандидату, тем больше повысится градус ответственного у избранного губернатора», — заявил тренер.

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Малышев является коренным жителем Химок.

По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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