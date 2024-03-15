15 марта 2024, 14:01
Олимпийский чемпион по гребле Юрий Малышев проголосовал в Химках
Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион по академической гребле 1972 года Юрий Малышев принял участие в выборах президента. Он проголосовал на своем избирательном участке в социальном комплексе «Восход».
«Участие в выборах — моя гражданская позиция. Кому не безразлична судьба нашей любимой страны, судьба нашего Отечества, — все обязаны проголосовать за человека, который будет этой страной руководить, болеть за нее», — рассказал журналистам Юрий Малышев.
Реклама
Он — коренной житель Химок, где много лет работал тренером. Недавно ушел на пенсию, но продолжает проводить встречи с молодыми спортсменами.
Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Выборы
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама