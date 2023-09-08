Подмосковье 08 сентября 2023, 17:23 Олимпийский чемпион Павел Эйгель проголосовал на выборах в Красногорске Екатерина Кирдина

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Мастер спорта России международного класса, олимпийский чемпион по гребному слалому Павел Эйгель проголосовал на выборах губернатора. Он пришел на избирательный участок в родном Красногорске.

«Очень важно проявлять свою гражданскую позицию, потому что именно от этого зависит будущее нашего региона. Каждый из нас может поспособствовать его развитию и дальнейшим достижениям. По этой причине я сегодня здесь и хочу сделать правильный выбор для нашего Красногорска и региона в целом», — рассказал чемпион.

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Павел отметил, что работа на избирательном участке хорошо и четко организована.

Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

С помощью формата дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 278 018 избирателей. Эту систему в регионе применили впервые.