Олимпийский чемпион назвал лучшей лыжную трассу в Подмосковье

Чемпион мира по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов считает, что лучшая лыжная трасса московского региона находится в Подмосковье. Он рассказал, что она расположена в Одинцово.

Об этом он сообщил порталу BFM.RU. Петухов уточнил, что ему очень нравится парк имени пятикратной олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира, советской и российской лыжницы Ларисы Лазутиной.

«Там освещенная трасса, до часу ночи. Круг — шесть километров. Подготовлен под катание на лыжах с любыми ходами: классическим, коньковым. Думаю, парк 850-летия Москвы, где Капотня, можно там еще покататься. Но всем рекомендую Одинцово: это и ближе к Москве, и удобнее. И профессионалы катаются, и любители — для всех подготовлены круги. Атмосфера праздника. Можно взять лыжи в прокат и в теплой раздевалке переодеться», — сообщил олимпийский чемпион.

Он добавил, что трасса в Одинцово, по его мнению, сама живописная из ему известных. Самая сложная трасса, по мнению спортсема, расположена в Битцевском парке. Кроме того, он посоветовал покататься за Дзержинским и Лыткарино, а также в противоположной стороне Подмосковья — в Красногорске, где работает лыжный центр.

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