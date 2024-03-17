Подмосковье 17 марта 2024, 16:27 Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин посетил избирательный участок в Балашихе вместе с супругой и дочкой

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, который участвовал в легендарной суперсерии 1972 года СССР — Канада, Юрий Ляпкин проголосовал на выборах президента. Для этого он посетил избирательный участок в школе № 3 на улице Советской в Балашихе.

Юрий Ляпкин — почетный житель Балашихи. Именем выдающегося спортсмена в городе названы ледовый дворец «Арена Балашиха» и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец».

Реклама

«Ну вот я постоянно сюда, в свою любимую третью школу, хожу. Здесь все отлично всегда. Последние выборы всегда здесь», — поделился спортсмен.

Юрий Ляпкин отметил, что пришел на выбор не один, а со своей супругой и старшей дочкой.

«Как обычно, со своей супругой, и сегодня с нами старшая дочка», — добавил Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».