Подмосковье 10 сентября 2023, 15:29 Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков проголосовал в Красноармейске

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Олимпийский чемпион в марафоне 50 километров на лыжах, серебряный призер в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года и депутат Мособлдумы Александр Легков проголосовал на выборах в Подмосковье. Он пришел на избирательный участок № 1445 в Доме культуры имени Ленина в Красноармейске.

Спортсмен выбрал очный формат голосования. Также он вместе с местными депутатами проверил работу УИКа в Пушкино. Замечаний, нарушений и жалоб не было.

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Депутат Мособлдумы отметил позитивный настрой голосующих и положительно оценил работу УИКов Красноармейска. По мнению Легкова, за последние годы городской округ преобразился.

Ранее депутат регионального парламента посетил более 10 избирательных участков в Сергиевом Посаде и Пересвете.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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