Подмосковье 05 февраля 2024, 09:59 Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класс по боксу в Подольске Телеканал «360»

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Боксер Александр Поветкин организовал мастер-класс для воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Титулованный спортсмен провел открытую тренировку, где поделился секретами успешного боя.

Участниками мастер-класса стали 50 юных спортсменов в возрасте от семи до 17 лет. Ребята научились новым приемам, узнали правильную технику выполнения ударов и получили наставления от чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Александра Поветкина.

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«Ребята этого давно ждали, в зале собрались очень много зрителей — их родители, которые любят спорт и знают Александра Поветкина», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Тренировку провели при поддержке главы и администрации городского округа Подольск.

«Ребятам дали стимул немножко, чтобы они увидели, что я такой же человек, как они. И они тоже могут все. Они смогут стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы», — сказал Поветкин.

Всего в городском округе Подольск боксом занимается более 1500 человек. Среди них есть победители и призеры областных, всероссийских и международных соревнований. Также в муниципалитете работают заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории, которые передают свой опыт молодому поколению.

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