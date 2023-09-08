Подмосковье 08 сентября 2023, 15:45 Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в дистанционном голосовании пресс-служба администрации г.о. Чехов

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Олимпийский чемпион и почетный житель Чехова Александр Поветкин проголосовал на выборах в Московской области. Спортсмен сделал это дистанционно.

«Это очень удобно и позволяет принять участие в голосовании в любое время. Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня с 8 по 10 сентября. Вместе мы выбираем судьбу Подмосковья. Ваш голос очень важен — примите участие в голосовании», — призвал Поветкин.

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По данным ЦИК России на 14:00, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.

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