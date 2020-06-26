«Моменты, которые бывают раз в жизни». Олимпийский чемпион Александр Легков проголосовал в родном Красноармейске

Голосование по поправкам в Конституцию продолжается в России. Во второй день в подмосковном Красноармейске свой выбор сделал Олимпийский чемпион Александр Легков. Он отметил, что для него важно отдать гражданский долг и поучаствовать в жизни своей страны.

«Есть такие моменты, которые бывают раз в жизни. Для меня как для спортсмена — это Олимпийские игры, и я там был. Теперь поправки в главный закон нашей страны — Конституцию. И в моей жизни это тоже будет, я буду об этом вспоминать в серьезном возрасте, что я в них принимал участие», — сказал Александр Легков.

Спортсмен отметил, что для него участие в голосовании — это возможность исполнить свой гражданский долг.

«Просто нужно прийти и выполнить свой гражданский долг. Я считаю, что наши жители должны сходить и проголосовать, сделать свой выбор. А уже кто как проголосует, это второй момент», — уточнил Легков.

Для себя Александр Легков выделил поправку, которая помогла бы его родному городу.

«Если о моем родном городе Красноармейске говорить, то, я думаю, для жителей Красноармейска была бы очень актуальна поправка по поводу Знака трудовой доблести нашему городу. Его пока нет, мы с главой будем говорить о том, чтобы город его получил. Потому что во время войны наш город трудился на благо солдат. Собственно, такие поправки для нашего города были бы важны», — заключил Олимпийский чемпион.

Легков заметил, что санитарные требования на участке полностью выполнялись. Все организовано на хорошем уровне с точки зрения безопасности. При входе выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Приходить на голосования можно, не боясь заразиться.