Подмосковье 06 февраля 2024, 13:45 Олимпийский чемпион Александр Легков передал в Красноармейске маскировочные сети бойцам СВО Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков передал для военнослужащих в зону специальной военной операции маскировочные сети. Очередную партию гуманитарной помощи из Красноармейска направят на фронт в ближайшее время.

По словам волонтера храма Александра Невского Юлии, сети на фронте очень нужны.

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«Там, на фронте, ими укрывают технику и блиндажи. Они реально спасают жизни людей. Мы передаем сети, камуфлированные под погодные условия. У нас есть группа людей, которые плетут сети, но дополнительной помощи мы рады», — рассказала волонтер.

Александр Легков передал несколько штук камуфляжных сетей.

«Сети, которые передал Александр Легков для отправки в зону проведения СВО, также плетут добровольцы Красноармейска. Поставку материала обеспечивает „всероссийская добровольческая организация „Вяжем Нашим. РФ“, а помещение выделили в депутатской приемной Легкова», — добавила волонтер Юлия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о поддержке семьи участника СВО из Домодедова.

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