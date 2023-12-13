Подмосковье 13 декабря 2023, 17:16 Олимпийский чемпион Александр Большунов протестировал лыжную трассу в Истре Телеканал «360»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил лыжную трассу в лесопарке «Шишкин лес» под Истрой. Спортсмен сказал, что она отлично подходит для любительского катания на лыжах.

Новую лыжню протяженностью 2,5 километра проложили в лесопарке «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода.

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«Эта трасса отлично подойдет для любителей. Она очень интересная, потому что есть много поворотов, подъемов и спусков. Это будет очень удобно для тех людей, которые только планируют встать на лыжи. Также здесь могут тренироваться и профессиональные гонщики», — рассказал Александр Большунов.

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Спортсмен осмотрел территорию парка, прокат инвентаря и пообщался с лыжниками из школы олимпийского резерва «Истина».

Лесопарк «Шишкин лес» открыл двери для всех желающих после благоустройства этой осенью. Здесь сделали пешеходную зону, спортивную и детскую площадку, освещение и многое другое.

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