Подмосковье 06 января 2023, 17:52 Олимпийский чемпион Александр Большунов победил в лыжной гонке в Подмосковье Пресс-служба Минспорта Московской области

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Массовые соревнования по лыжным гонкам «Кубок Головино» прошли в Московской области. Заезд был посвящен 100-летию Министерства спорта Российской Федерации, в нем приняли участие свыше 150 лыжников. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.

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В пресс-службе отметили, что «Кубок Головино» — это новый формат массовых соревнований, в котором участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители.

Пресс-служба Минспорта Московской области

Победителем лыжной гонки стал трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» Александр Большунов.

Серебро соревнований завоевал воспитанник СШОР «Истина» Максим Зубцов (в настоящее время выступает за Мурманск), третье место — у лыжника из Зарайска Ивана Кочеткова.

Также в пресс-службе Министерства спорта добавили, что олимпийский чемпион Александр Большунов проводит новогодние каникулы в Подмосковье и тренируется на трассе спортшколы «Истина» в деревне Головино Истринского округа.

Ранее сообщалось, что лыжная гонка ветеранов спорта «Памяти друзей» прошла в Электростали.

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