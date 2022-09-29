Олимпийские чемпионы встретились с юными жителями Павловского Посада | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 22:44 Поделиться Telegram

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Viber Олимпийские чемпионы встретились с юными жителями Павловского Посада Телеканал «360»

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Во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде состоялась встреча юных жителей округа с олимпийскими чемпионами. Мероприятие «Герои спорта» провели при поддержке Фонда содействия и развития спорта «Спортивный арсенал», а также администрации городского округа Павловский Посад.

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Звездный состав спортсменов впервые приехал в Павловский Посад. Глава округа Денис Семенов перед встречей с ребятами рассказал гостям об истории города, спортивной жизни Павловского Посада, объектах, где дети занимаются любимыми видами спорта. За беседой решили, что сотрудничество будет плодотворным, а эта встреча — началом большой и важной работы по воспитанию будущих звезд спорта.

Телеканал «360»

«Сказать, что я приятно удивлена, не сказать ничего. Ехала, и мне казалось, что я в начале 19-го века, где-то из книг. Еду по этим прекрасным улочкам, архитектура у вас классная», — поделилась вице-президент Фонда развития и содействия спорта «Спортивный Арсенал» Марина Карагич.

Телеканал «360»

Среди приехавших звезд — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, чемпионы Наталья Назарова и Владислав Коршунов.

«Приехали мы здесь поделиться своим опытом, показать мастер-класс и объединить наших ребятишек, чтобы в здоровом теле — здоровый дух. Мотивировать их», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев.

Юные спортсмены могли пообщаться с признанными во всем мире профессионалами, задать им свои вопросы, узнать о секретах успеха, стать зрителями на показательных выступлениях прославленных мастеров и поучаствовать в многочисленных мастер-классах.

Ранее стало известно, что команда из Раменского победила в спортивных «Президентских состязаниях».

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