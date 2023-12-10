Подмосковье 10 декабря 2023, 15:00 Олимпийские чемпионы провели мастер-классы в центре «Воин» в Химках Пресс-служба Центра «Воин»

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Масштабный военно-спортивный праздник организовали для курсантов Центра «Воин» в Химках. Мероприятия приурочены ко Дню Героев Отечества и прошли под девизом «Воин — наследники героев».

На площадке, расположенной в городском округе Химки, собрались курсанты и инструкторы. Они представили 11 региональных отделений Центра «Воин». Среди них — прославленные российские спортсмены и представители Вооруженных Сил России.

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Команды Центра «Воин» представили юноши в возрасте от 14 до 18 лет. Они показали отличные результаты в обучении по дополнительной общеразвивающей программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание».

Директор по учебной работе Центра «Воин» Дмитрий Степыко подчеркнул, что на площадке собрались настоящие герои и патриоты России.

«В этот знаковый для нашей страны день у курсантов есть возможность прикоснуться к живой истории России и показать, что они достойные наследники героев», — отметил Дмитрий Степыко.

Насыщенная программа мероприятия состояла из турниров по различным военно-прикладным видам спорта. Всех курсантов разделили на четыре команды. Во время соревнований они показали свои навыки в управлении беспилотниками, тактической медицине, сборке и разборке автомата.

Заслуженный мастер спорта России по боксу, главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк подчеркнул, что спортсмены, принявшие участие в соревнованиях, являются будущими защитниками страны.

«Уже сейчас мы, люди старшего поколения, глядя на вас понимаем, что будущее России в надежных руках», — указал Александр Лебзяк.

Отметим, что для курсантов Центра «Воин» также провели экскурсию по международной выставке-форуму «Россия», который проходит на ВДНХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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