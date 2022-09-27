Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных спортсменов Подмосковья | 360°

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Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных спортсменов Подмосковья

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Юных спортсменов из Подмосковья ожидает приятный сюрприз: 28 сентября в Павловском Посаде во Дворце спорта «Надежда» состоится встреча воспитанников спортивных школ с олимпийскими чемпионами, победителями и призерами мировых первенств.

Мероприятие будет называться знаково — «Герои спорта». В нем примут участие прославленные российские спортсмены. Например, победитель летней универсиады по легкой атлетике Павел Шалин, восьмикратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Назарова, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Кирилл Вопросов, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо Александр Михайлин и многие другие.

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Юные спортсмены смогут пообщаться с признанными во всем мире профессионалами, задать им свои вопросы, узнать о секретах их успеха, поучаствовать в многочисленных мастер-классах и стать зрителями на показательных выступлениях прославленных мастеров.

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