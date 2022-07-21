Олимпийские чемпионы по лыжам провели мастер-класс для юных спортсменов из Подмосковья

Прославленные лыжники Александр Легков и Евгений Дементьев поделились опытом с ребятами из подмосковного спортивного центра «Истина» (округ Истра). Мастера ответили на вопросы начинающих спортсменов и провели совместную тренировку.

Олимпийцы побывали в лыжном центре, расположенном в деревне Головино, в рамках проекта «Урок с чемпионом». Воспитанники школы хорошо знают Легкова и Дементьева, для многих они — кумиры и образец для подражания, поэтому возможность пообщаться с ними была особенно ценной. На встрече спортсмены ответили на все интересующие вопросы как юных лыжников, так и их тренеров, а также рассказали о своем пути к Олимпиаде.

Когда в 2006 году Евгений Дементьев завоевал в Турине олимпийское золото, Александр Легков сам был юным спортсменом, мечтавшим повторить успех старшего товарища. Он упорно тренировался на протяжении восьми лет и мечтал однажды выиграть марафон. Это ему удалось на играх в Сочи.

После беседы Александр и Евгений провели совместную тренировку с воспитанниками центра «Истина». Вместе с ребятами они позанимались на турниках и пробежали дистанцию в десять километров.

«Урок с чемпионом» — проект, организованный спортивной школой олимпийского резерва «Истина». Он направлен на мотивацию детей к занятиям спортом и достижению высоких спортивных результатов.