Подмосковье 16 декабря 2023, 18:16 Олимпийские чемпионы открыли лыжный сезон в Мытищинском лесопарке Роман Яковлев

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В Мытищинском лесопарке официально открыли две лыжные трассы. На прокат прибыли олимпийский чемпион по лыжным гонкам 1988 года Михаил Девятьяров-старший, его сын — победитель этапа Кубка мира по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-младший и олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков.

«Сейчас в Мытищах мы открыли собственный пункт проката и проводим лыжные тренировки. Мы адаптировали олимпийскую методику моего отца — чемпиона Игр-88 Михаила Девятьярова-старшего к подготовке лыжников-любителей. Хотим показать жителям Подмосковья, что спорт в первую очередь должен приносить удовольствие и здоровье», — рассказал Михаил Девятьяров-младший.

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По словам начальника управления физкультуры и спорта Мытищ Дмитрия Германа, 24 декабря в лесопарке организуют Новогоднюю лыжню. Регистрация на нее уже открыта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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