Подмосковье 05 февраля 2023, 20:55 Олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина поздравила юного спортсмена из Подмосковья с победой на чемпионате по биатлону

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в Калгари-88 Светлана Нагейкина поздравила спортсмена из Подмосковья Егора Перова с победой на чемпионате Московской области по биатлону. Семиклассник во время телефонного разговора со спортсменкой поделился, что его главная мечта — это стать олимпийским чемпионом.

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«Когда мечтаешь, не надо никому об этом говорить. Сейчас стремись в спортивной школе быть лучшим, стремись попасть в сборную России и уже потом сможешь стать олимпийским чемпионом», — посоветовала спортсмену Светлана Нагейкина.

Егор впервые встал на лыжи в шесть лет, поначалу тренировки давались сложно. Преодолеть трудности и достичь результатов мальчику помог упертый характер и желание быть первым, поделилась мама спортсмена Екатерина Перова.

«По характеру Егор целеустремленный, серьезный, всегда нацелен на победу, на соревнованиях борется до конца», — рассказала тренер Егора Ирина Иванова.

Ранее стало известно, что команды из Королева и Серпухова стали победителями школьной баскетбольной лиги Подмосковья.

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