10 сентября 2023, 15:36
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева открыла хоккейный сезон в Красногорске
Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева открыла новый сезон Молодежной хоккейной лиги в Красногорске. После этого на лед вышли игроки «Академии СКА-Юниор» и «СКА Карелия».
«Мне очень приятно выступить, приятно открыть матч в Красногорске, дать старт чемпионату. Хочется пожелать „Академии СКА Юниор“ побед как можно больше и удачи», — пожелала фигуристка.
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В рамках мероприятия Валиева выступила с номером Wednesday.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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