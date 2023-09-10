Подмосковье 10 сентября 2023, 15:36 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева открыла хоккейный сезон в Красногорске Виктория Шустова

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева открыла новый сезон Молодежной хоккейной лиги в Красногорске. После этого на лед вышли игроки «Академии СКА-Юниор» и «СКА Карелия».

«Мне очень приятно выступить, приятно открыть матч в Красногорске, дать старт чемпионату. Хочется пожелать „Академии СКА Юниор“ побед как можно больше и удачи», — пожелала фигуристка.

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В рамках мероприятия Валиева выступила с номером Wednesday.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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