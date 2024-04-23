23 апреля 2024, 22:05
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела мастер-класс в Щелкове
Мастер-класс для юных спортсменов прошел в Щелкове
Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые провела мастер-класс в Щелкове для юных спортсменов. Он прошел в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье».
Всего в мастер-классе приняло участие более 50 спортсменок из Королева, Мытищ, Ногинска и множества других городов. Программа включила в себя элементы с обручем и мячом. Маргарита Мамун исправляла ошибки юных гимнасток и помогала освоить задание.
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В заключение мероприятия дети смогли сфотографироваться и пообщаться с кумиром.
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