Подмосковье 23 апреля 2024, 22:05 Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела мастер-класс в Щелкове Мастер-класс для юных спортсменов прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые провела мастер-класс в Щелкове для юных спортсменов. Он прошел в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье».

Всего в мастер-классе приняло участие более 50 спортсменок из Королева, Мытищ, Ногинска и множества других городов. Программа включила в себя элементы с обручем и мячом. Маргарита Мамун исправляла ошибки юных гимнасток и помогала освоить задание.

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В заключение мероприятия дети смогли сфотографироваться и пообщаться с кумиром.

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