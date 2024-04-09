Подмосковье 09 апреля 2024, 14:06 Олимпийская чемпионка Юлия Гущина присоединилась к субботнику в Подольске

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Легкоатлетка Юлия Гущина вместе с семьей присоединилась к первому в этом сезоне субботнику в Подольске. Вместе с жителями она вышла на Бульвар Победы в микрорайоне Кузнечики и приняла участие в экологической акции.

«Если бы каждый житель вышел сегодня на субботник, то наш город стал бы еще чище и еще красивее», — отметила Юлия.

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Каждый апрель в Подмосковье проводится месячник чистоты и благоустройства, напомнили в Министерстве территориальной политики региона. На улицы выходят сотрудники МБУ, администраций, активные жители.

Присоединиться к наведению чистоты в региона может каждый. С адресами точек выдачи инвентаря в Подольске можно ознакомиться здесь.