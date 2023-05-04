Подмосковье 04 мая 2023, 14:48 Олимпиады от центра «Сириус» пройдут в Подмосковье в преддверии Дня Победы ОЦ "Взлёт"

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Образовательный центр «Сириус» проведет в Московской области олимпиады по физике, математике и химии. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Присоединиться к мероприятию можно до 14 мая по ссылке. Участвовать можно совместно с родственниками, друзьями, учителями или одноклассниками.

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Задания нашли в сборниках «Задачи Московских городских олимпиад по физике, 1986−2005» и «Московские математические олимпиады 1935−1957». Также организаторы презентуют задания довоенной олимпиады 1939 года по химии. Это стало возможно благодаря личному архиву одного из ведущих преподавателей химического факультета МГУ Сергея Чуранова.

Ранее с участниками олимпиады по литературе пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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