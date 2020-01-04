Олимпиадная школа открылась в МФТИ. Новые знания получат 355 учеников из 11 стран

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) в Долгопрудном открылась зимняя олимпиадная школа. Ученики из 11 стран решали трудные математические задачи, которые не под силу даже взрослым.

Источник фото: телеканал «360»

Олимпиадная школа — это уникальный проект, созданный педагогами легендарного Физтеха. Каждые полгода сюда съезжаются лучшие из лучших: победители региональных состязаний, всероссийских и мировых. В этот раз гостями университетского лагеря стали 355 школьников из 11 стран. Например, София Сергеева приехала из Лондона.

«У меня олимпиада скоро будет в Англии, второй тур. В школе и в других олимпиадных школах в Англии не так сильно готовят, там все хуже с математикой. Мне очень полезно стало тут», — сказала София.

Источник фото: телеканал «360»

Мастер-классы проводят кандидаты наук, а лекции читают доценты. Да и дети здесь необычные, они понимают специфическую терминологию лучше многих взрослых.

«У нас есть ребята из Испании, Великобритании. Девушка, которая из Великобритании приехала, — это ее восьмая смена. Им нравится. Им нравится не просто гулять по улицам или играть в снежки, им нравится решать задачи. Мне кажется, что большинство из них получает просто от этого удовольствие», — отметил Алексей Малеев, проректор МФТИ.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы попасть в университетский лагерь необходимо пройти жесткий отбор. Кроме того, участие в олимпиадной школе платное, но тут действует целая система скидок. Если ученик уже имеет какие-то награды, тогда для него стоимость значительно ниже.

Источник фото: телеканал «360»

Обучение длится 10 дней. Каждый из ребят уверен, что полученные знания помогут достичь новых вершин. Всю подробную информацию можно узнать на сайте МФТИ.