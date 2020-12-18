Всероссийская олимпиада школьников в Подмосковье привлекла свыше 300 тысяч ребят в 2020 году

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, количество участников олимпиады значительно увеличилось.

Радует, что олимпиадное движение в регионе набирает обороты. Все больше ребят пополняют его ряды Ирина Каклюгина.

Кроме того, она отметила, что более пяти тысяч школьников Подмосковья приняли участие в программах образовательного центра «Взлет». Он работает в областной гимназии имени Примакова с прошлого года.

«На базе центра и наши педагоги учатся чему-то новому», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Задача учреждения — заметить и поддержать одаренных детей Московской области. Оно работает по модели образовательного центра «Сириус».

Ирина Каклюгина добавила, что в мероприятиях центра «Взлет» по повышению профессиональных компетенций приняли участие почти четыре тысячи педагогов Подмосковья.