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    18 декабря 2020, 10:57

    Всероссийская олимпиада школьников в Подмосковье привлекла свыше 300 тысяч ребят в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 300 тысяч ребят из Подмосковья приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020-м. Число превысило показатели прошлого года.
    Всероссийская олимпиада школьников в Подмосковье привлекла свыше 300 тысяч ребят в 2020 году

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, количество участников олимпиады значительно увеличилось.

    Радует, что олимпиадное движение в регионе набирает обороты. Все больше ребят пополняют его ряды

    Ирина Каклюгина.

    Кроме того, она отметила, что более пяти тысяч школьников Подмосковья приняли участие в программах образовательного центра «Взлет». Он работает в областной гимназии имени Примакова с прошлого года.

    «На базе центра и наши педагоги учатся чему-то новому», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

    Задача учреждения — заметить и поддержать одаренных детей Московской области. Оно работает по модели образовательного центра «Сириус».

    Ирина Каклюгина добавила, что в мероприятиях центра «Взлет» по повышению профессиональных компетенций приняли участие почти четыре тысячи педагогов Подмосковья.