Здесь дети превращаются в специалистов. Ольга Васильева посетила ЦОПП в Реутове

Министр просвещения России Ольга Васильева посетила Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в Реутове.

Источник фото: телеканал «360»

За круглым столом в Центре опережающей подготовки обсудили школьную программу математики. Учителя рассуждали, как сделать так, чтобы базовые знания можно было легко адаптировать под требования той или иной специальности.

Здесь дети превращаются в специалистов. Педагоги разрабатывают методики, а студенты и школьники используют их в обучении.

Источник фото: телеканал «360»

На базе ЦОПП размещены 24 модульных программы, позволяющие построить 96 образовательных траекторий. Так, в 2019 году обучение прошли 82 человека. В следующем больше тысячи школьников и студентов получат дополнительные профессиональные навыки.

«Здесь можно найти то, что завтра будет обыденным для нас всех. И в плане подготовки, и в плане построения программ», — отметила министр просвещения России Ольга Васильева.

В колледже «Энергия», на базе которого как раз располагается Центр опережающей подготовки, программы обучения строятся уже с учетом новых методик. И прежде всего они ориентированы на практическую часть. Здесь установлено оборудование, аналогичное тому, которое есть на НПО Машиностроения. Именно туда в большинстве идут работать выпускники колледжа.