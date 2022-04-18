Ольга Кормухина и Алексей Белов посетили в госпитале участников спецоперации на Украине

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов провели творческую встречу с участниками спецоперации на Украине. Они выступили перед теми, кто проходит лечение в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске.

«Все мои подписчики, все мои друзья, передают вам огромный привет, низкий поклон и великую нашу благодарность! У нас полно друзей за рубежом и они тоже желают вам победы и благодарят за то, что вы противостоите всемирному злу! И мы победим обязательно!», — обратилась Кормухина к собравшимся в зале военнослужащим.

Артисты присоединились к акции «Лучшим воинам мира». Социально-культурную акцию организовало Главное военно-политическим управление Вооруженных сил РФ. Она направлена на поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее перед участниками спецоперации выступала певица Анна Семенович. Она устроила концерт в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске.