08 февраля 2023, 11:01
Управляющая компания из Мытищ подключила домофон в жилом доме по требованию ГЖИ
Компания «ГранельЖКХ» из Мытищ подключила домофон в жилом доме на Тенистом бульваре по требованию Госжилинспекции Подмосковья. До вмешательства ведомства организация не реагировала на просьбы жителей.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, управляющая компания отказывала жителям в подключении домофона до вмешательства ГЖИ. После того, как инспекторы потребовали объяснений, работы оперативно провели.
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«Домофонное оборудование — это сложная техника, от исправности которой зависит комфорт и даже безопасность людей. Именно поэтому обеспечивать его рабочее состояние нужно оперативно и на совесть», — отметила она.
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