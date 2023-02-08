Подмосковье 08 февраля 2023, 11:01 Управляющая компания из Мытищ подключила домофон в жилом доме по требованию ГЖИ

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Компания «ГранельЖКХ» из Мытищ подключила домофон в жилом доме на Тенистом бульваре по требованию Госжилинспекции Подмосковья. До вмешательства ведомства организация не реагировала на просьбы жителей.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, управляющая компания отказывала жителям в подключении домофона до вмешательства ГЖИ. После того, как инспекторы потребовали объяснений, работы оперативно провели.

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«Домофонное оборудование — это сложная техника, от исправности которой зависит комфорт и даже безопасность людей. Именно поэтому обеспечивать его рабочее состояние нужно оперативно и на совесть», — отметила она.

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