Олег Сирота подаст в суд на сайт, где продают закваску, прикрываясь его именем

Подмосковный сыровар Олег Сирота подает в суд на предпринимателей, продающих дешевую закваску, прикрываясь его именем. Объявление о продаже фейкового, по словам фермера, товара он случайно обнаружил в интернете.

Возмущению фермера нет предела. Натуральный домашний сыр продается по супернизкой цене — всего за 99 рублей. Такого не бывает, говорит Сирота, — обман, казалось бы, очевиден. Объявление в интернете Олег увидел случайно. Открыл и обомлел.

«Самое ужасное в этой истории, что жулики взяли мою фотографию, они скопировали фотку с открытия сыроварни, выложили на фоне сыр, но, слава Богу, сыр хоть не наш, и написали комментарии от меня, что я очень хорошо отношусь к таким закваскам, что можно сделать из этой закваски сыр. Они не говорят, что я прямо рекламирую, но я этот комментарий, конечно, не давал», — рассказал Олег Сирота, сыровар.

На сайте предлагают купить закваску. Концентрированный био-комплекс с витаминами и минералами, который якобы ускоряет созревание сыра. Вместо двух недель нужны всего сутки.

Стоит копейки, и в магазин ходить не надо. Покупателям рекомендуют брать оптом и даже зарабатывать на этом, изготавливая сыр в домашних условиях.

«Сыр получается ароматный, обогащенный витаминами и созревает в разы быстрее, чем с обычной закваской. Все натурально, без ГМО, растительных жиров и пальмового масла», — так расхваливает оператор сайта закваску по телефону.

На вопрос рекомендует ли Олег Сирота эту закваску, оператор с уверенностью отвечает: «Да, рекомендует».

От такого соблазнительного предложения отказаться невозможно. Причем в прямом смысле. Товар приходит на почту, оплата при получении. И если не забрать посылку, начнут угрожать по телефону, рассказал работник Истринской сыроварни.

На удочку попались не только пенсионеры. Жалобы посыпались в адрес сыроварни Олега Сироты десятками.

«Почти каждый день пишут наши соотечественники, наши земляки из Подмосковья, говорят: „Олег, ты стал торговать заквасками, которые обещают из одного литра молока — один килограмм сыра“. Но это полное вранье, мошенничество, это как философский камень превращает железо в золото. Из килограмма молока килограмма сыра не бывает», — объяснил фермер.

Сыровар снова и снова показывает и рассказывает, как на самом деле готовятся натуральные сыры на его производстве. Процесс долгий и трудоемкий.

«Мы пастеризуем, варим, выносим сычужный элемент, потом варим прессуем в прессе, весь процесс достаточно энергозатратный», — уточнил Олег Сирота.

Минимальная стоимость натурального сыра в магазине без накруток — 500 рублей за килограмм. С Истринской сыроварни минимум — 800 рублей. Цена разительно отличается от предложения на сайте. Учитывая труд, соблюдение норм изготовления — это логично. И созревает такой продукт не одни сутки. От пастеризации молока до созревания уже готового продукта могут пройти недели и даже месяцы.

Олег Сирота решил обратиться с заявлением в полицию и прокуратуру. Тогда возможно сайт заблокируют, а бизнесменов привлекут к ответственности. А пока схема обмана работает, сыровар предупреждает всех покупателей быть внимательными к предложениям на сомнительных сайтах. И покупать сыры у официальных производителей.