Подмосковье 10 сентября 2023, 12:07 «Огромный прогресс по уровню». Олег Сирота — об организации голосования в Подмосковье Олег Сирота отметил прогресс Подмосковья в организации выборов

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Огромный прогресс по уровню проведения наблюдается на выборах в Московской области, отметил Олег Сирота — руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса. Он сравнил это с тем, что видел много лет назад.

Всего в Подмосковье 3983 избирательных участка. Все три дня в области работают мониторинговые группы.

Серьезных нарушений, чтобы поставить под вопрос проведение выборов, не зафиксировано. Олег Сирота.

Он вспомнил, как много лет назад работал наблюдателем на выборах в Московской области.

«Сейчас — прямо огромный прогресс по уровню проведения. Мониторинговые группы ездят по всей области. Раньше было больше происшествий, суеты, больше приходилось выезжать на проверки. Сейчас все гораздо спокойнее», — подчеркнул Сирота.

На участках работают 10 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой, и независимые наблюдатели.

«Все это помогает следить за ходом голосования в спокойном режиме», — добавил Олег Сирота.

Явка на выборах в Подмосковье — 44,19%. На избирательных участках проголосовали уже 2 481 782 человека, а в формате электронного голосования свой выбор сделали 369 039 человек.

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