Олег Баженов стал новым главой комитета лесного хозяйства Московской области

Олег Баженов стал руководителем комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Я хотел сегодня представить Олега Валерьевича Баженова, хорошо известного. На лесном комплексе, который вы возглавили, у нас, пожалуй, самые заметные три стратегические задачи», — сказал губернатор.

Первая — не допустить пожаров, вторая — контроль по санитарной вырубке и уходу за лесом, третья — чистота.

Воробьев попросил его внимательно и ответственно выстраивать работу по сохранению леса в Подмосковье.

«Очень надеюсь, что мы будем работать в едином ключе», — подчеркнул губернатор.

У Баженова за плечами большой опыт военной службы и службы в рядах МЧС.