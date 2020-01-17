Окунуться на Крещение в Егорьевске можно будет в шести местах

В городском округе Егорьевск к празднику Крещения Господня подготовили шесть купелей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Егорьевск готовится к одному из главных православных праздников — Крещению Господню. Для желающих принять участие в традиционных омовениях в ночь с 18 на 19 января подготовили шесть купелей — одни расположены на территории храмов, другие — на водоемах.

Совершить омовения в ночь на Крещение в Егорьевске можно по адресам:

деревни Гора и Двойни, родник в лесном массиве «Студенец»;

деревня Спасс-Леоновщина, водоем у Преображенского храма;

деревня Низкое, купель у Троицкого храма;

деревня Гридино, купель у храма Казанской иконы Божией Матери;

село Николо-Крутины, купель у храма Николая Чудотворца;

Княжеский пруд.

Крещенские купания начнутся в 19:00 18 января и продлятся до 03:00 19 января. У купелей будут дежурить сотрудники МЧС, медицинские работники, полиция.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Глава городского округа Александр Гречищев отметил, что в Егорьевске крещенские омовения традиционны, люди готовятся к ним, приходят целыми семьями. «Мы поддерживаем эту традицию. В связи со слабыми морозами и тонким льдом в этом году пришлось усилить меры безопасности. Главное, чтобы праздник прошел без происшествий и на высоком уровне», — подчеркнул Александр Гречищев.

Основной площадкой крещенских омовений станет Княжеский пруд. На берегу будет работать полевая кухня: всех пришедших угостят горячим чаем, сладкой выпечкой и кашей. На берегу пруда установят теплые шатры для переодевания и обогрева.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Светлана Дмитриева погружается в воду на Крещение каждый год, и даже сильные морозы ее не пугают. «Обычно прихожу на Княжеский пруд. Здесь очень цивилизованно оборудовано место для обрядов: удобные теплые шатры и настоящий русский самовар возле большого костра. Это создает неповторимую атмосферу праздника. Мы с сыном предпочитаем тихое место для обряда погружения. Почти всегда ездим на источники днем. Но в этом году погода совсем не крещенская, морозов нет, лед тонкий. Поэтому планируем приехать на Княжеский пруд», — поделилась Светлана.

По мнению священнослужителей, празднование Крещения Господня не должно сводиться исключительно к погружению в иордань — в этот день в храмах Егорьевского округа пройдут богослужения, принять участие в которых приглашают всех православных христиан.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

В этом году уменьшилось (по сравнению с 2019-м) число мест, где разрешены крещенские омовения — в январе прошлого года их было 10. Это связано с погодными условиями: из-за оттепелей и тонкого льда пришлось исключить некоторые открытые водоемы. Кроме того, часть места была исключена по результатам проб воды на соответствие санитарным требованиям.

Начальник территориального управления администрации городского округа Егорьевск Борис Орлов заметил, что, несмотря на сокращение списка адресов для крещенских купаний, в Егорьевске достаточно мест, где можно совершить обряд. «Это купели возле храмов, родники и в городе, и в сельской местности. Предпринимается все, чтобы обеспечить безопасность во время празднования Крещения», — добавил Борис Орлов.

Всего в этом году для жителей Подмосковья оборудовано около 200 специально оборудованных для купания мест. «360» подготовил карту с главными купелями.