09 августа 2023, 12:27
Октябрьский проспект в Люберцах перекроют до сентября
До начала сентября на Октябрьском проспекте в Люберцах отремонтируют отрезок дороги от улицы Власова до подхода к путепроводу через железную дорогу с поворотом на Волковскую улицу. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Работы проводят перед открытием движения по путепроводу между перекрестками с Красной и Смирновской улицами.
Реклама
Министерство попросило автомобилистов выбирать пути объезда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
Ремонтные работы
Реклама
Реклама