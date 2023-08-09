Подмосковье 09 августа 2023, 12:27 Октябрьский проспект в Люберцах перекроют до сентября Минтранс Подмосковья

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До начала сентября на Октябрьском проспекте в Люберцах отремонтируют отрезок дороги от улицы Власова до подхода к путепроводу через железную дорогу с поворотом на Волковскую улицу. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы проводят перед открытием движения по путепроводу между перекрестками с Красной и Смирновской улицами.

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Министерство попросило автомобилистов выбирать пути объезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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