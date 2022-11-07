Октябрь стал пиковым месяцем по количеству потерявшихся в лесу путников в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:44 Октябрь стал пиковым месяцем по количеству потерявшихся в лесу путников в Подмосковье

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Осень всегда остается излюбленным временем для грибников и просто для походов в лес. К сожалению, бывает, что люди теряются и не могут найти дорогу обратно. В этом году пик таких потерь пришелся в Подмосковье на октябрь.

«За первые два осенних месяца этого года не смогли самостоятельно найти дорогу домой из леса 393 человека, 84 — в сентябре и 309 — в октябре», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В прошлом году все выглядело немного по-другому. Больше всего людей в 2021 потерялось в сентябре — 985 человек, а в октябре — 118 человек.

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На помощь после получения «Единой службой спасения 112» сообщения «Заблудился в лесу» отправлялись лесничие, поисковые отряды «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас».

Как отметил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, больше всего путников умудрились потеряться в Шатуре, Ступине и Клину. Также среди лидеров — лесничество «Русский лес». Есть и такое лесничество, в котором вообще этой осенью никто не терялся — оно располагается в Луховицах.

По статистике, чаще всего не могут найти дорогу домой женщины, взрослые с детьми и пожилые люди, у которых обычно есть какие-либо тяжелые заболевания. Например, потеря памяти или диабет.

Некоторые из потерявшихся смогли найти геолокацию места, где они находились, а вот некоторые не взяли с собой нужные им лекарства и ситуация начинала принимать опасный оборот. Часть людей вообще уходила в леса без телефонов, и про их потерю можно было узнать только от встревоженных родственников. Спасатели напоминают, что главное в таком случае — не поддаваться панике, людей обязательно вовремя найдут и всем помогут.