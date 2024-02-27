Подмосковье 27 февраля 2024, 09:36 Оксана Чаплыгина возглавила отделение реанимации и интенсивной терапии МОНИИАГ ГБУЗ МО МОНИИАГ

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Отделение реанимации и интенсивной терапии МОНИИАГ имени академика Краснопольского возглавила Оксана Чаплыгина. В Минздраве Подмосковья рассказали подробнее о специалисте.

Оксана Чаплыгина принимала непосредственное участие в создании Акушерско-реанимационного консультативного центра на базе МОПЦ в Балашихе. Руководила выездной бригадой, помогала беременным женщинам и роженицам в острых критических состояниях, угрожающих жизни.

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«Много лет Оксана Чаплыгина возглавляла отделение анестезиологии и реанимации МОПЦ, принимала участие в лечении наиболее сложных пациентов и хорошо знакома нашим коллегам и пациентам. Мы надеемся, что ее приход на работу в МОНИИАГ, где концентрируется работа с самыми сложными и нестандартными случаями, позволит улучшить медицинскую помощь будущим матерям в Подмосковье», — отметил главный врач Артур Шахназарян.

В 2017 году Чаплыгина стала одним из победителей конкурса «Лучший врач Московской области» среди анестезиологов-реаниматологов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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