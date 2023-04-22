Подмосковье 22 апреля 2023, 16:39 Окружной школьный КВН посвятили 400-летию Мытищ

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В Мытищах организовали школьный КВН. Мероприятие посвятили 400-летию муниципалитета.

«Классная руководительница написала нам в группу „Кто хочет быть участником КВН?“, и я согласился, потому что я очень много смотрю всякие шуточки по телевизору, и мне это нравится. Я сам бы хотел выступать», — сообщил капитан команды «Купидоны Мытищ» Абдулла Мухсимов.

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Юноша собрал команду из 12 человек. Дать профессиональную оценку выступлениям приехал финалист высшей лиги КВН.

«Мне понравилось. Я говорил, что давайте сегодня мой критерий оценки будет либо клево, либо не очень клево. Потому что я понимаю, что очень важно, чтобы их хвалили», — рассказал юморист Евгений Городницкий.

По итогам игры кубок победителя забрала команда «Купидоны Мытищ». В этом году за победу боролись более 40 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 объектов образования.

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