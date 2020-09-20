Открытый футбольный турнир начался в Котельниках

Открытый турнир городского округа по футболу проходит в Котельниках. Уже известны лучшие команды группового этапа, теперь осталось дождаться финала.

Бороться за Кубок по футболу могут все, кто зарегистрировался. К спортивным соревнованиям примкнул и глава округа Сергей Жигалкин. Команда политика выступает за администрацию города в желтых майках.

«Ребята обратились и говорят: „У нас много команд в городе, кто хочет играть“. Я сказал: „Хорошо, давайте в сентябре организуем турнир городского округа и все желающие, кто заявится, поиграет. Просто поиграем, получим массу удовольствия от игры в футбол“», — рассказал Жигалкин.

Заявлены две группы, восемь команд. Каждая местная сборная сыграет как минимум с тремя соперниками.

Турнир длится два дня: в первый день — групповой этап, во второй — борьба среди лучших за выход в плей-офф. Туда выйдут команды, которые займут в своих группах первое и второе места.

Стадион поделили на две части, чтобы четыре команды играли одновременно.

Несмотря на дождливую погоду, болельщики почти полностью заполнили трибуны. Вход на турнир свободный.

«Мы организовывали в июле Кубок главы городского округа, но в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, турнир прошел в усеченном формате, то есть принимало участие четыре команды. После к нам обратились жители, что мы тоже хотели бы принять участие. И соответственно, Сергей Александрович Жигалкин, глава нашего округа, принял решение организовать этот турнир», — рассказал заместитель начальника управления администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

По итогам первого дня лучшими командами группового этапа оказались «Сбербанк», «Местные», «Силикат» и «Строитель».

Финальные матчи — 20 сентября.