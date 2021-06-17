Округа с лучшим рейтингом по ремонту подъездов назвали в Подмосковье

В Московской области обновили рейтинг округов по ремонту подъездов. Его составляет Госжилинспекция по результатам проверок выполненных работ. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Госжилинспекция Подмосковья и ГБУ «УТНКР» принимают подъезды после ремонта, который проводят по губернаторской программе. Во время инспекций проверяют качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем.

По результатам проверок Госжилинспекция составляет рейтинг городских округов по выполнению плана ремонта подъездов в 2021 году. Его постоянно обновляют. Сейчас в «зеленой зоне» оказались три муниципалитета: Ленинский — там выполнили 70% от плана, Кашира — 50%, Луховицы — 50%.

Девять муниципалитетов оказались в «желтой зоне». Среди таких округов: Химки (44%), Черноголовка (40%), Долгопрудный (38%), Лыткарино (37%), Бронницы (36%), Егорьевск (36%), Восход (33%), Клин (33%) и Краснознаменск (32%).

В «красную зону» рейтинга попали 48 округов.

«Я призываю все управляющие организации ответственнее подойти к исполнению планов-графиков ремонтных работ, а также уделять особое внимание их качеству. Не стоит забывать, что эти факторы напрямую влияют на формирование нового ежеквартального „Народного рейтинга эффективности работы управляющих организаций“, данные которого планируется использовать при оздоровлении рынка», — отметила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

В ежегодном обращении к жителям Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что качественно выполненный ремонт подъездов является одной из приоритетных задач Московской области. Чтобы простимулировать управляющие компании работать лучше, Госжилинспекция регулярно принимает участие в кустовых совещаниях по вопросу исполнения планов-графиков ремонта подъездов.