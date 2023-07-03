Подмосковье 03 июля 2023, 14:29 Округа Подмосковья смогут присоединиться к всероссийскому конкурсу «Лучшая муниципальная практика» до 15 июля

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Министерство территориальной политики Московской области принимает заявки на региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Мероприятие направлено на выявление и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления.

Заявки принимаются в номинации по обеспечению эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований. Для участия в конкурсе округам Подмосковья необходимо отправить заявку с сопроводительным письмом, подписанным главой муниципального образования.

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В письме надо указать адрес: Москва, улица Кулакова, 20, корпус 1, 8-й этаж, кабинет 14. Заявки будут принимать до 15 июля в будние дни с 09:00 до 16:30.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности взаимодействия с жителями Подмосковья. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

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