Подмосковье 19 июня 2023, 13:43 Округа Подмосковья получили более 8 млрд рублей от сделок с недвижимостью с начала года

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Более восьми миллиардов рублей получили бюджеты городских округов Подмосковья благодаря реализации земли и другой недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

«Доходы за пять месяцев составили 8,2 миллиарда рублей, это на 900 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Глава ведомства также отметила городские округа, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом. Лидерами по этому показателю стали Химки, где в бюджет поступило 619,7 миллиона рублей, Одинцовский округ (613,4 миллиона), Балашиха (551,7 миллиона) и Истра (543,6 миллиона рублей).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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