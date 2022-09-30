Большинство округов Подмосковья показало высокий уровень долговой устойчивости | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Большинство округов Подмосковья показало высокий уровень долговой устойчивости

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Минэкономики Подмосковья оценило округа региона по долговой устойчивости. Большинство из них показали высокие результаты, рассказала глава ведомства Наталия Масленкина.

Высокий уровень устойчивости показал 51 округ из 60. Оставшиеся девять причислили к муниципалитетам со средним уровнем.

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При классификации учитывали объем долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ, расходы на обслуживание долга муниципалитета в общем объеме расходов бюджета, не учитывая расходы за счет субвенций из бюджета России. Кроме того, во внимание взяли годовую сумму платежей по погашению и обслуживанию долга.

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Средний уровень устойчивости показали Богородский, Дубна, Жуковский, Лыткарино, Подольск, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск и Фрязино. Остальные образования вошли в перечень округов с высоким уровнем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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