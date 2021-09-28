Результаты выполнения губернаторской программы по ремонту подъездов обновили в Подмосковье. Наиболее высокий темп работ за неделю показали Дубна, Пущино и Лосино-Петровский.

Следом идут Бронницы, Зарайск, Щелково, Можайск, Ступино, Лобня, Лотошино и Серпухов.

Всего в Подмосковье уже отремонтировали и сдали или пока готовят к приемке 60% подъездов. Неделю назад их было на 1,1% меньше, отметила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Мы внимательно оцениваем качество ремонтов. Учитываем все мнения представителей советов домов и общественников, заставляем устранять недостатки, доводить работы лишь до высокого качества Ольга Федина.

В зеленой зоне рейтинга сейчас 12 округов. При этом в девяти уже выполнили 100% годового плана по ремонту подъездов.

«Мы будем делать все, чтобы места общего пользования у нас в Подмосковье радовали жителей своей благоустроенностью и безопасностью», — отметила Федина.

В красной зоне, по ее словам, сейчас находятся 15 округов. Там отстающие темпы или неудовлетворительное качество работ.