Более 260 тысяч туристов посетили Чеховский городской округ с начала года

С начала этого года Чеховский городской округ посетили свыше 260 тысяч туристов. Чехов — сравнительно молодой город Подмосковья: он получил такой статус только в 1954 году. Раньше там находился рабочий поселок Лопасня.

Чехов называют писательским городом не только потому что он назван в честь писателя Антона Чехова, который жил неподалеку. Именно в этом месте проживала семья Александра Пушкина после смерти поэта.

Чаще всего туристы посещали музей-усадьбу Мелихово, где знаменитый писатель издал более 40 произведений — сейчас это место известно тем, что там проходят театральные и музыкальные фестивали, а также фестиваль «Таксы Чехова». Кроме того, гости интересовались музеем-усадьбой Лопасня-Зачатьевское — он является филиалом «Мелихова», но посвящен пушкинскому окружению.

Туристы уделяли внимание и Вознесенской Давидовой пустыни, которую основали в XVII веке. В разные времена монашеская обитель переживала расцветы и разрушения, однако особенно сильно она пострадала после революции. Но сейчас эти времена забыты, и монастырь привлекают значительное число паломников.

Перечисленные места включены в областные программы «Активное долголетие», «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Помимо достопримечательностей Чехова туристы интересуются Коломной, Сергиево-Посадским округом, Дмитровским округом, Клином, Серпуховом, Истрой и Зарайском.