Подмосковье 08 августа 2023, 16:16 Окос травы и благоустройство дворов проведут в поселке Менделеево к 20 августа Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Первую встречу рабочей группы провели в поселке Менделеево в городском округе Солнечногорск. Главными темами стали благоустройство дворов, покос травы и содержание контейнерных площадок. Эти работы проведут к 20 августа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поручил коммунальным службам привести территорию поселка в порядок к концу месяца. Специалисты уже приступили к работе.

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Еще одной важной темой стала модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства. Капитальный ремонт сетей в Менделееве также начнется в августе.

«Конечно же, всех без исключения менделеевцев волнует замена коммуникаций в поселке. <…> Проект капитального ремонта сетей уже разработан, проходит экспертизу, но, не дожидаясь выхода из экспертизы, мы нашли правовые механизмы, которые позволят нам начать работы уже в августе», — рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что рабочая группа будет встречаться с жителями поселка каждый месяц. Этот механизм уже показал свою эффективность на примере деревни Голубое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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